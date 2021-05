Matteo Salvini, le nozze non “s’hanno da fare”: niente matrimonio (Di giovedì 13 maggio 2021) Gossip Nessun progetto di matrimonio a breve per il leader della Lega e la sua giovane compagna Pubblicato su 13 Maggio 2021 Nei giorni scorsi Dagospia assicurava che Matteo Salvini, 48 anni, e la sua giovane compagna Francesca Verdini, 28, fossero ormai pronti a convolare a nozze. Il portale diretto da Roberto D’Agostino si spinse addirittura a dire che i preparativi per l’evento fervevano e che il ‘grande passo’ per la coppia si sarebbe compiuto entro luglio 2021. Pare che l’indiscrezione abbia rapidamente raggiunto i diretti interessati che, come spiega il magazine Oggi nell’ultimo numero in edicola, si sono affrettati a stemperare l’entusiasmo dei fan. Il sunto del discorso fatto dal leader della Lega e dalla figlia di Denis Verdini sarebbe il seguente: l’amore e i sentimenti ci sono, e sono ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Gossip Nessun progetto dia breve per il leader della Lega e la sua giovane compagna Pubblicato su 13 Maggio 2021 Nei giorni scorsi Dagospia assicurava che, 48 anni, e la sua giovane compagna Francesca Verdini, 28, fossero ormai pronti a convolare a. Il portale diretto da Roberto D’Agostino si spinse addirittura a dire che i preparativi per l’evento fervevano e che il ‘grande passo’ per la coppia si sarebbe compiuto entro luglio 2021. Pare che l’indiscrezione abbia rapidamente raggiunto i diretti interessati che, come spiega il magazine Oggi nell’ultimo numero in edicola, si sono affrettati a stemperare l’entusiasmo dei fan. Il sunto del discorso fatto dal leader della Lega e dalla figlia di Denis Verdini sarebbe il seguente: l’amore e i sentimenti ci sono, e sono ...

