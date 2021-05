La Scala | scintille tra Riccardo Muti e Riccardo Chailly dietro le quinte

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 13 maggio 2021) A leggere Choderlos de Laclos sembra che, nel Settecento, il teatro fosse il luogo migliore per captare gossip, immortalare intrallazzi e assistere alle discussioni. Dai palchetti del primo e del secondo ordine, le dame inforcavano il binocolo non tanto per seguire l’opera, che la maggior parte dei nobili riteneva di poco interesse, quanto per scoprire cosa si consumasse all’interno dei palchetti del lato opposto, cercando lo scandalo, confezionando il pettegolezzo per raccontarlo, fresco fresco, al tè del giorno dopo, infarcendolo di dettagli. Ebbene, a distanza di quattrocento anni, sembra proprio che non sia cambiato niente. La location è quella del Teatro alla Scala di Milano, riaperto dopo sette mesi con due concerti-evento che hanno permesso di rialzare il sipario e di ammettere il pubblico, seppur contingentato, all’interno della struttura. A solleticare l’attenzione della stampa, però, non è stato quello che è successo sul palco, ma dietro le quinte. Pare, infatti, che dopo il concerto dei Wiener Philharmoniker, l’attuale direttore musicale della Scala Riccardo Chailly e il suo predecessore Riccardo Muti – che ha ricoperto l’incarico dal 1985 al 2005 – siano stati protagonisti di un duro scontro testimoniato da diversi testimoni oculari.