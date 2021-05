La ragazza di Scalea è davvero Denise? Scopriamolo (Di giovedì 13 maggio 2021) Questa è la domanda che tutti gli italiani si stanno ponendo in questi giorni. Le indagini dei Carabinieri sono iniziate quando una commerciante ha segnalato la ragazza 19enne, vista la somiglianza con la piccola Denise. La giovane ha detto di chiamarsi Denise e ha fornito varie informazioni che potrebbero essere utili alle indagini per ricostruire il suo passato. Alcuni commercianti a Cosenza, in particolare Francesca Sbaglia e Grazia Bonanno hanno notato la somiglianza della ragazza con Denise Pipitone, così hanno parlato di persona con la ragazza di origine romena e, dopo aver ricevuto informazioni personali sulla giovane, si sarebbero convinte che lei non ricordasse molto della sua infanzia, così è sorto il dubbio. Mi ha detto di chiamarsi Denise e di ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 13 maggio 2021) Questa è la domanda che tutti gli italiani si stanno ponendo in questi giorni. Le indagini dei Carabinieri sono iniziate quando una commerciante ha segnalato la19enne, vista la somiglianza con la piccola. La giovane ha detto di chiamarsie ha fornito varie informazioni che potrebbero essere utili alle indagini per ricostruire il suo passato. Alcuni commercianti a Cosenza, in particolare Francesca Sbaglia e Grazia Bonanno hanno notato la somiglianza dellaconPipitone, così hanno parlato di persona con ladi origine romena e, dopo aver ricevuto informazioni personali sulla giovane, si sarebbero convinte che lei non ricordasse molto della sua infanzia, così è sorto il dubbio. Mi ha detto di chiamarsie di ...

