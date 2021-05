iOS 15 non sarà presente su alcuni dispositivi Apple. su quali device si potrà installare? (Di giovedì 13 maggio 2021) Il sito Wccftech ha mostrato l’elenco ufficioso dei device Apple che potranno essere aggiornati ad iOS 15. La fonte ritiene che Apple potrebbe abbandonare il supporto per iPhone 6S, iPad Air 2 e gadget precedenti. Elenco dettagliato dei device che possono essere aggiornati a iOS 15 / iPadOS 15: iPhone 12, iPhone 12 Pro; iPhone 12 Pro Max; iPhone 12 mini; iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS; iPhone 11, iPhone XR; iPhone X; iPhone 8, iPhone 7; iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus; iPhone SE 2020; iPod touch di settima generazione; iPad Air 4; iPad Pro da 11 pollici (1a e 2a generazione), iPad Pro da 12,9 pollici (3a e 4a generazione); iPad Pro 2021; iPad mini (5a generazione), iPad Air (3a generazione); iPad Pro da 9.7 e da 10.5?. Un elenco simile è trapelato molto prima, ma in questo ci sono ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) Il sito Wccftech ha mostrato l’elenco ufficioso deiche potranno essere aggiornati ad iOS 15. La fonte ritiene chepotrebbe abbandonare il supporto per iPhone 6S, iPad Air 2 e gadget precedenti. Elenco dettagliato deiche possono essere aggiornati a iOS 15 / iPadOS 15: iPhone 12, iPhone 12 Pro; iPhone 12 Pro Max; iPhone 12 mini; iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS; iPhone 11, iPhone XR; iPhone X; iPhone 8, iPhone 7; iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus; iPhone SE 2020; iPod touch di settima generazione; iPad Air 4; iPad Pro da 11 pollici (1a e 2a generazione), iPad Pro da 12,9 pollici (3a e 4a generazione); iPad Pro 2021; iPad mini (5a generazione), iPad Air (3a generazione); iPad Pro da 9.7 e da 10.5?. Un elenco simile è trapelato molto prima, ma in questo ci sono ...

