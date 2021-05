Incontro Renzi-Mancini all’autogrill | il Copasir chiede inchiesta interna a Draghi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Ilha chiesto al premier Mariodi aprire un’sul caso dell’tra Matteoed il capocentro del Dis-Dipartimento delle informazioni per la sicurezza Marcodi Fiano Romano. La decisione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica risale alla seduta di martedì scorso, dopo l’audizione dell’ormai ex direttore del Dis Gennaro Vecchione, dedicata proprio al caso. L’tra il leader di Italia Viva e l’esponente dei servizi segreti è al centro di un discusso e discutibile video mandato in onda dalla trasmissione Report. Ila ...