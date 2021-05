Il leader della complessità (Di giovedì 13 maggio 2021) di Ugo Righi Credo che in sintesi la grande capacità del leader consista nel saper decidere e attraverso la sua decisione ridurre la complessità, non impoverendola ma dando un senso e una direzione al cambiamento. Ma deve saper decidere bene, avendo la potenzialità per farlo. La sua consistenza si manifesta attraverso la capacità di saper creare un mondo in cui le persone desiderano vivere. Il leader possiede tre prospettive che corrispondono a tre, diverse ma intrecciate e interdipendenti, espressioni di valore. Una prospettiva meta, ossia una visione, una stella polare che indica dove andare, e dove andare è un continuo fare la strada e raggiungere la meta mentre si va. Una prospettiva macro,che consiste nella creazione di una cultura, di una identità capace di creare condivisione, allineamento e anche passione e energia delle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) di Ugo Righi Credo che in sintesi la grande capacità delconsista nel saper decidere e attraverso la sua decisione ridurre la, non impoverendola ma dando un senso e una direzione al cambiamento. Ma deve saper decidere bene, avendo la potenzialità per farlo. La sua consistenza si manifesta attraverso la capacità di saper creare un mondo in cui le persone desiderano vivere. Ilpossiede tre prospettive che corrispondono a tre, diverse ma intrecciate e interdipendenti, espressioni di valore. Una prospettiva meta, ossia una visione, una stella polare che indica dove andare, e dove andare è un continuo fare la strada e raggiungere la meta mentre si va. Una prospettiva macro,che consiste nella creazione di una cultura, di una identità capace di creare condivisione, allineamento e anche passione e energia delle ...

