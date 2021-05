Il covid e la variante inglese diventano un musical con Lorenzo Baglioni (Di giovedì 13 maggio 2021) Ha parlato di R con zero e R con t e di immunità di gregge . Ma soprattutto Lorenzo Baglioni , cantautore e attore noto per le sue canzoni in cui unisce musica ironia e divulgazione scientifica, ha ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Ha parlato di R con zero e R con t e di immunità di gregge . Ma soprattutto, cantautore e attore noto per le sue canzoni in cui unisce musica ironia e divulgazione scientifica, ha ...

RobertoBurioni : In India non c'è solo la variante indiana, ma anche la pratica di spalmarsi addosso sterco di vacca per proteggersi… - Agenzia_Italia : La variante indiana allarma l'Europa, Ue invita a limitare i viaggi - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - 15 casi di variante indiana in una RSA inglese in ospiti vaccinati con AZ, zero casi severi e zero… - Giorno_Pavia : Il covid e la variante inglese diventano un musical con Lorenzo Baglioni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Gb, la variante indiana potrebbe mettere a rischio la data di fine lockdown -