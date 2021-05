Gregoretti | Salvini | “Processo per aver difeso il mio Paese? Surreale”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Personalmente sono tranquillo ma da italiano sono dispiaciuto: dover girare mezza Italia per tribunali e processi peril mio, mi sembra davvero”. Lo dice Matteoa ‘Tg2 Post’. Per il leader della Lega arriverà venerdì, con ogni probabilità entro il primo pomeriggio, la decisione del gup di Catania che dovrà decidere se l’ex ministro dell’Interno dovrà andare aper sequestro di persona per la naveoppure dichiarare il non luogo a procedere. “Mi pare evidente che la giustizia italiana abbia bisogno di una profonda riforma – ha aggiunto il leader della Lega a ‘Tg2 Post’ – non per il mio, ma perché ci sono processi che durano 30 anni, non è dacivile”. Parlando poi ...

... chiedere nuove indagini sulla vicenda sulla vicenda o determinare l'imputazione coatta per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, atteso per la giornata di domani a Catania per il caso Gregoretti. Nell'aula ...
"La versione di Salvini". Alla vigilia della decisione del Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, se rinviarlo o no a giudizio il leader della Lega ...