Figliuolo | Su AstraZeneca faremo altri bilanciamenti tra le regioni

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Non facciamo magazzino: quando serve la struttura commissariale fa proiezioni e si bilanciano i vaccini, con consenso delleinteressate”. Lo ha ribadito il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per la vaccinazione, in visita all’hub di Porto Marghera. “Nei giorni scorsi - ha ricordato - c’è stato un bilanciamento sud-sud tra Sicilia e Puglia. Nesu, in modo da vaccinare più possibile e non tenere nulla ‘in cassa’”. “Il piano” vaccinale, ha aggiunto il commissario, “prosegue, va avanti bene. Maggio è un mese di transizione, giugno è il mese della svolta per dare una spallata definitiva e lasciarci indietro il periodo peggiore”.

"Nei giorni scorsi - ha ricordato - c'è stato un bilanciamento sud-sud tra Sicilia e Puglia. Ne faremo altri su AstraZeneca, in modo da vaccinare più possibile e non tenere nulla 'in cassa'". "Il pian ...Secondo la Fondazione Gimbe l'11,2% dei sardi ha completato il ciclo vaccinale. Le inoculazioni totali oltre quota 626mila ...