Dl Sostegni, Orlando: decontribuzioni e aiuti a ristrutturazioni (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – “Nel prossimo Dl Sostegni stiamo mettendo in piedi incentivi in termini di decontribuzione per chi riprende le persone dalla cassa integrazione”. Lo ha detto ieri il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 sottolineando che si sta lavorando per incentivare nuove assunzioni, stiamo prevedendo meccanismi che accompagnino le ristrutturazioni delle imprese che vogliono conservare capacità produttiva, come ad esempio meno orario lavoro per tutti per un certo periodo ma senza licenziamenti, i cosiddetti contratti di solidarietà; ci sono i contratti di espansione, vanno in pensione persone più anziane, aiutandoli, ma in cambio si assume qualcuno; stiamo pensando a misure specifiche per rendere meno costoso e piu’ conveniente il lavoro nei settori più colpiti. Fino alla fine dell’anno non ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – “Nel prossimo Dlstiamo mettendo in piedi incentivi in termini di decontribuzione per chi riprende le persone dalla cassa integrazione”. Lo ha detto ieri il Ministro del Lavoro Andrea, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 sottolineando che si sta lavorando per incentivare nuove assunzioni, stiamo prevedendo meccanismi che accompagnino ledelle imprese che vogliono conservare capacità produttiva, come ad esempio meno orario lavoro per tutti per un certo periodo ma senza licenziamenti, i cosiddetti contratti di solidarietà; ci sono i contratti di espansione, vanno in pensione persone più anziane, aiutandoli, ma in cambio si assume qualcuno; stiamo pensando a misure specifiche per rendere meno costoso e piu’ conveniente il lavoro nei settori più colpiti. Fino alla fine dell’anno non ...

Advertising

DividendProfit : Dl Sostegni, Orlando: decontribuzioni e aiuti a ristrutturazioni - giuaddo99 : Il ministro del Lavoro Orlando pensa a una nuova governance. La misura sarà nel decreto Sostegni bis - infoiteconomia : Dl Sostegni bis, Orlando: Al lavoro per incentivare nuove assunzioni - TV7Benevento : Dl sostegni bis: Orlando, 'fino a fine anno non ci sarà più decalage previsto da Naspi'... - TV7Benevento : Dl sostegni bis: Orlando, 'stiamo intervendo per cambiare Anpal, ci sarà un commissario'... -