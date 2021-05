Covid: Figliuolo, ‘a luglio vaccinato 60% popolazione, 40enni a giugno’ (2) (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) – Il commissario ha ricordato gli obiettivi della struttura commissariale: con i vaccini, “dobbiamo chiudere a fine settembre, io spero che con un afflusso massiccio di vaccini si possa andare sempre più spediti”. Quanto alle aziende, Figliuolo ha ribadito che “potranno iniziare a vaccinare da giugno i loro dipendenti, sono 730 quelle che si sono iscritte al nostro progetto: dobbiamo intercettare la ripresa economica al più presto”. Il generale farà la seconda dose di Astrazeneca a inizio giugno. Su questo vaccino, “bisogna riacquistare la fiducia, i vaccini sono indispensabili”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) – Il commissario ha ricordato gli obiettivi della struttura commissariale: con i vaccini, “dobbiamo chiudere a fine settembre, io spero che con un afflusso massiccio di vaccini si possa andare sempre più spediti”. Quanto alle aziende,ha ribadito che “potranno iniziare a vaccinare da giugno i loro dipendenti, sono 730 quelle che si sono iscritte al nostro progetto: dobbiamo intercettare la ripresa economica al più presto”. Il generale farà la seconda dose di Astrazeneca a inizio giugno. Su questo vaccino, “bisogna riacquistare la fiducia, i vaccini sono indispensabili”. L'articolo CalcioWeb.

