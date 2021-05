Cosenza, trovato cadavere di una donna in un appartamento (Di giovedì 13 maggio 2021) Il cadavere di Mirella Spadafora, 68 anni, è stato trovato in un appartamento di via Sybaris, nei pressi di via degli Stadi a Cosenza. Sul posto ci sono i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. A riportarlo è l’ANSA. Secondo quanto si è avuto modo di apprendere, l’allarme è stato lanciato dai familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. E’ ora atteso l’arrivo della Scientifica per i rilievi e per accertare se si tratti di omicidio o di morte naturale. Tuttavia, dalle poche notizie trapelate, potrebbe essersi trattato di omicidio in quanto la casa è stata trovata a soqquadro ed il corpo seminudo. La morte risalirebbe a qualche giorno fa. Aggiornamento: perde consistenza l’ipotesi dell’omicidio. Nessun segno di violenza è stato rinvenuto sul corpo della ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildi Mirella Spadafora, 68 anni, è statoin undi via Sybaris, nei pressi di via degli Stadi a. Sul posto ci sono i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. A riportarlo è l’ANSA. Secondo quanto si è avuto modo di apprendere, l’allarme è stato lanciato dai familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con la. E’ ora atteso l’arrivo della Scientifica per i rilievi e per accertare se si tratti di omicidio o di morte naturale. Tuttavia, dalle poche notizie trapelate, potrebbe essersi trattato di omicidio in quanto la casa è stata trovata a soqquadro ed il corpo seminudo. La morte risalirebbe a qualche giorno fa. Aggiornamento: perde consistenza l’ipotesi dell’omicidio. Nessun segno di violenza è stato rinvenuto sul corpo della ...

