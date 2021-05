Canoa velocità, Carlo Tacchini non si qualifica (per ora) per le Olimpiadi. Nessun pass al mattino per l’Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi, giovedì 13 maggio, si sono disputate a Szeged, in Ungheria, le prime finali delle gare europee di qualificazione olimpica della Canoa velocità: tre erano gli equipaggi azzurri impegnati, mentre altri tre saranno protagonisti nelle finali della sessione pomeridiana. Al mattino non arrivano però pass per i Giochi per gli azzurri: per Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile l’appuntamento è per le qualificazioni su base mondiale della prossima settimana in Russia. L’unico pass olimpico nel C1 1000 maschile va all’Ucraina: a primeggiare è Pavlo Altukhov, il quale chiude in 4’03?00 e batte il romeno Constantin Diba, secondo in 4’05?50, anch’egli di un soffio davanti ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi, giovedì 13 maggio, si sono disputate a Szeged, in Ungheria, le prime finali delle gare europee dizione olimpica della: tre erano gli equipaggi azzurri impegnati, mentre altri tre saranno protagonisti nelle finali della sessione pomeridiana. Alnon arrivano peròper i Giochi per gli azzurri: per Andrea Schera nel K1 1000 maschile,nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile l’appuntamento è per lezioni su base mondiale della prossima settimana in Russia. L’unicoolimpico nel C1 1000 maschile va all’Ucraina: a primeggiare è Pavlo Altukhov, il quale chiude in 4’03?00 e batte il romeno Constantin Diba, secondo in 4’05?50, anch’egli di un soffio davanti ...

