Buffon: “In Brasile mi ha cercato il Flamengo ma non credo di andare” (Di giovedì 13 maggio 2021) Gigi Buffon nel corso di un’intervista a TNT Sport, ha parlato del suo futuro. “Voci sul Brasile? Guarda, mi ha chiamato il Flamengo, te lo dico, ma non penso. Me ne sto molto più vicino, o smetto”. Un futuro tutto da scrivere per Gigi che nei giorni scorsi ha annunciato il suo addio alla Juve, a fine stagione. Eu na inocência perguntando a Buffon se depois da Juve, ele não poderia jogar no Brasil e ele me responde isso aí!pic.twitter.com/thFWhNfNHz — Clara Albuquerque (@claalbuquerque) May 12, 2021 FOTO: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Giginel corso di un’intervista a TNT Sport, ha parlato del suo futuro. “Voci sul? Guarda, mi ha chiamato il, te lo dico, ma non penso. Me ne sto molto più vicino, o smetto”. Un futuro tutto da scrivere per Gigi che nei giorni scorsi ha annunciato il suo addio alla Juve, a fine stagione. Eu na inocência perguntando ase depois da Juve, ele não poderia jogar no Brasil e ele me responde isso aí!pic.twitter.com/thFWhNfNHz — Clara Albuquerque (@claalbuquerque) May 12, 2021 FOTO: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MondoBN : BUFFON: “Mi ha chiamato il Flamengo, ma non credo di accettare” - TUTTOJUVE_COM : BUFFON a 'TNT Sport': 'Mi ha cercato il Flamengo, ma non credo di andare in Brasile' -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Brasile Bastava Seba Rossi... ... tale Gianluigi Buffon, soltanto 22 anni dopo). Nell'estate del 1994, nonostante il posto da ... Perché non il portiere del Milan? Quei rigori contro il Brasile, chissà, magario io li paravo '. LA FINE ...

La chiamata della Roma, poi quella del Signore: storia di Samuel, da promessa del calcio a sacerdote ... cresciuto col mito di Buffon, trascorreva mattinate e pomeriggi sul campo con l'Ostiamare. 'Era ... Lo 'scatto' avviene però in Brasile. Era il 2017 e il ragazzo vede il mondo capovolgersi: 'Sono ...

Buffon: “In Brasile mi ha cercato il Flamengo ma non credo di andare” alfredopedulla.com Buffon: “Mi ha chiamato il Flamengo, ma rimango più vicino” Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus alla fine della stagione, e già sono molti i club che gli hanno offerto un contratto. Tra di questi anche alcune sq ...

Hermann: “Douglas Costa ha abbassato le pretese, troveremo un accordo” Il calciatore della Juventus Douglas Costa, in prestito al Bayern Monaco fino al termine della stagione, farà ritorno a Torino alla fine della stagione, con il club bavarese che non ha esercitato l'op ...

... tale Gianluigi, soltanto 22 anni dopo). Nell'estate del 1994, nonostante il posto da ... Perché non il portiere del Milan? Quei rigori contro il, chissà, magario io li paravo '. LA FINE ...... cresciuto col mito di, trascorreva mattinate e pomeriggi sul campo con l'Ostiamare. 'Era ... Lo 'scatto' avviene però in. Era il 2017 e il ragazzo vede il mondo capovolgersi: 'Sono ...Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus alla fine della stagione, e già sono molti i club che gli hanno offerto un contratto. Tra di questi anche alcune sq ...Il calciatore della Juventus Douglas Costa, in prestito al Bayern Monaco fino al termine della stagione, farà ritorno a Torino alla fine della stagione, con il club bavarese che non ha esercitato l'op ...