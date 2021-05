Amici 20, Tancredi e Arisa fanno pace ma lei rompe (ancora) con il fidanzato Andrea Di Carlo (Di giovedì 13 maggio 2021) pace fatta tra Tancredi e Arisa. Il cantante di Amici 20 è stato eliminato ad un passo dalla finalissima di sabato 15 maggio. Dopo essere tornato sui social, quindi, aveva smesso di seguire la sua prof di canto. Amici 20, Tancredi e Arisa fanno pace In tanti, nel corso del serale di Amici 20, hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 13 maggio 2021)fatta tra. Il cantante di20 è stato eliminato ad un passo dalla finalissima di sabato 15 maggio. Dopo essere tornato sui social, quindi, aveva smesso di seguire la sua prof di canto.20,In tanti, nel corso del serale di20, hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

