Amici 20, Giulia Stabile rivela: “Ogni tanto mi faccio prendere dal panico” (Di giovedì 13 maggio 2021) Giulia Stabile ha visto una clip in cui è stato mostrato il suo percorso all’interno di Amici 20 a pochi giorni dalla finale del talent show. Giulia Stabile si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 maggio 2021)ha visto una clip in cui è stato mostrato il suo percorso all’interno di20 a pochi giorni dalla finale del talent show.si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SoledadHawaii : “Voglio tante cose nuove belle”. ? Giulia tu non hai idea di cosa hai creato qui fuori. Io da un lato vorrei che A… - zazoomblog : Giulia Stabile di Amici chi è la mamma Susi Castaner: che rapporto tra loro - #Giulia #Stabile #Amici #mamma - eyestrange : RT @__LittleSun: Giulia ha paura tanto del fuori. La casetta di Amici per lei è stata una rinascita. Ha paura di tornare alla vita di prima… - martimessi9 : RT @__LittleSun: Giulia ha paura tanto del fuori. La casetta di Amici per lei è stata una rinascita. Ha paura di tornare alla vita di prima… - Santuz15 : RT @mariahsbubble: Giulia Stabile : Amici 20 = Alessia Macari : GF VIP 1 -