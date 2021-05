Van Dijk annuncia: «Non ci sarò ad Euro2020, concentrato sul Liverpool» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Virgil Van Dijk rinuncia alla partecipazione ad Euro2020: ecco le parole del difensore olandese del Liverpool che vuole recuperare al meglio Un brutto infortunio ha costretto Van Dijk a saltare tutta la stagione: il difensore olandese del Liverpool ha annunciato che rinuncerà alla partecipazione ad Euro2020. «Sento fisicamente che è la decisione giusta quella di non andare agli Europei e di iniziare la mia ultima fase di riabilitazione durante la off-season. Quindi, l’attenzione sarà concentrata sul pre-campionato con il Liverpool e questo è un obiettivo realistico». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Virgil Vanrinuncia alla partecipazione ad: ecco le parole del difensore olandese delche vuole recuperare al meglio Un brutto infortunio ha costretto Vana saltare tutta la stagione: il difensore olandese delhato che rinuncerà alla partecipazione ad. «Sento fisicamente che è la decisione giusta quella di non andare agli Europei e di iniziare la mia ultima fase di riabilitazione durante la off-season. Quindi, l’attenzione sarà concentrata sul pre-campionato con ile questo è un obiettivo realistico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

dalbertocarlos_ : Ma perchè Van Dijk ci sta mettendo così tanto? In caso di crociato io sono a favore di un recupero lento, abbiamo v… - NacBatta : Virgil Van Dijk non farà parte della selezione di Frank de Boer per i prossimi campionati europei. - ponzo992 : @My7th2 Ammazza Tra un altro paio di settimane diventa più forte di sergio e van dijk messi insieme - guesu126 : Ma semo proprio sicuri che Van Dijk valga 60 mioni più de Bastoni? Io non sono manco sicuro che uno sia meglio dell… - LILtestadicazzo : @elprofetado1899 All'epoca non c'era il covid, era capitano dell'ajax arrivato in semifinale e insieme a Van Dijk e… -