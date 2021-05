This is Us cancellata, la sesta stagione sarà l’ultima (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’annuncio tanto temuto è arrivato: . Questa volta ai fan toccherà piangere ma non per la bellissima e drammatica storia dei protagonisti della serie rivelazione degli ultimi anni, ma perché dal prossimo anno dovrà dire addio alla famiglia Pearson. La notizia dell’ultima ora è che This Is Us terminerà ufficialmente la sua corsa su NBC dopo la sesta stagione almeno secondo quanto ha confermato Variety riportando alcune fonti non specificate. La stagione 5 della serie è attualmente in onda mentre i lavori della sesta riprenderanno proprio quest’estate e questo significa che inizierà a quel punto il conto alla rovescia in attesa del finale. Il dramma familiare di successo è stato rinnovato fino alla sesta stagione già quando era in onda la terza ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’annuncio tanto temuto è arrivato: . Questa volta ai fan toccherà piangere ma non per la bellissima e drammatica storia dei protagonisti della serie rivelazione degli ultimi anni, ma perché dal prossimo anno dovrà dire addio alla famiglia Pearson. La notizia delora è cheIs Us terminerà ufficialmente la sua corsa su NBC dopo laalmeno secondo quanto ha confermato Variety riportando alcune fonti non specificate. La5 della serie è attualmente in onda mentre i lavori dellariprenderanno proprio quest’estate e questo significa che inizierà a quel punto il conto alla rovescia in attesa del finale. Il dramma familiare di successo è stato rinnovato fino allagià quando era in onda la terza ...

