Tentano un furto di auto | denunciati e fermati a Cervinara

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Hanno tentato di rubare componenti motore dain sosta: in tre nei guai. Nel mirino della Procura della Repubblica di Avellino un 41enne ed un 44enne entrambi originari del casertano, nonché un 20enne residente nella provincia di Benevento, perché responsabili di tentato. In azione gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di. E’ successo nella tarda serata di ieri. Il tempestivo intervento della polizia, che già nei giorni scorsi aveva ricevuto denunce per analoghi episodi, ha però impedito che ilandasse a buon fine. Sul posto i poliziotti, in prossimità del veicolo interessato, hanno rinvenuto una leva in ferro, comunemente conosciuta come “piede di porco” ed altri attrezzi atti allo scasso. A seguito degli ...