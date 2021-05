Superlega | Gravina | ' la Juve deve rispettare le regole del gioco'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos) - "Con lantus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli ieri. Non mi impegno ad essere mediatore, laledel, scolpite in maniera chiara nel nostro statuto nazionale che si ispira a quello della Uefa. Alternativamente non è una scelta federale ma di altri che vogliono stare fuori dal nostro sistema". Così il presidente della Federcalcio Gabrielea margine dell'incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti.

...dichiarazioni del presidente della Federcalcio Gabriele(leggi QUI quelle di ieri), a margine dell'incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, sue ...TORINO - aspetta il passo indietro della in , e dopo aver minacciato l'esclusione dei bianconeri dal prossimo campionato in caso di mancato dietrofront, è pronto al dialogo. 'Nessuna chiusura nei ...Progetto Superlega, l'Uefa ha annunciato di aver aperto ... ha intanto detto oggi il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a margine dell'incontro con il Comitato Regionale Lombardia ...“Con la Juventus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli ieri. Non mi impegno ad essere mediatore, la Juve deve rispettare le regole del gioco, scolpite in maniera chia ...