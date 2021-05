Star Wars – The Bad Batch, finalmente online i primi due episodi della serie (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nuova serie animata Star Wars – The Bad Batch ha fatto il suo debutto su Disney+ lo scorso 4 maggio, data in cui i fan di tutto il mondo hanno festeggiato lo Star Wars Day. Per l’occasione, Disney ha reso disponibile il primo episodio della durata eccezionale di 70 minuti. Il secondo episodio è uscito invece il 7 maggio, con la serie che seguirà la programmazione di un nuovo episodio ogni venerdì anche nelle prossime settimane. Saw Gerrera. I primi due episodi di Star Wars: #TheBadBatch sono in streaming su #DisneyPlus! Quale vi è piaciuto di più finora? pic.twitter.com/ZI5TUeBfoV — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nuovaanimata– The Badha fatto il suo debutto su Disney+ lo scorso 4 maggio, data in cui i fan di tutto il mondo hanno festeggiato loDay. Per l’occasione, Disney ha reso disponibile il primodurata eccezionale di 70 minuti. Il secondoo è uscito invece il 7 maggio, con lache seguirà la programmazione di un nuovoo ogni venerdì anche nelle prossime settimane. Saw Gerrera. Iduedi: #TheBadsono in streaming su #DisneyPlus! Quale vi è piaciuto di più finora? pic.twitter.com/ZI5TUeBfoV — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May ...

Advertising

tuttopuntotv : Star Wars - The Bad Batch finalmente online i primi due episodi della serie #DisneyPlus #disneyplusstar… - DiscorsiChewbe : Sarebbe una notizia incredibile, nell'articolo tutte le informazioni sul suo possibile ruolo. Voi cosa ne pensate? - greysloanbly : Cose che vorrei disperatamente fare: continuare Star Wars, finire AOT e anche l'Ancella. Cose a cui devo purtroppo… - missinthemess : Fino ad un anno fa era prevenuto nei confronti del fantasy e infatti è grazie a me se ha scoperto Star Wars e ora a… - Pytok0 : RT @DisneyPlusIT: Saw Gerrera. I primi due episodi di Star Wars: #TheBadBatch sono in streaming su #DisneyPlus! Quale vi è piaciuto di più… -