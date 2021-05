Roma, sorpresi a consumare all’interno del locale: scatta la chiusura per 3 attività, maxi sanzioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Continuano senza sosta i controlli da parte della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Nella giornata di ieri il personale dell’ XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, ha effettuato sei controlli ad attività con particolare riguardo al quartiere denominato “Ponte Galeria”. Controlli a tappeto: chiusi 3 esercizi commerciali L’attività ha portato alla chiusura per 5 giorni di 3 esercizi commerciali (minimarket) ubicati in via Portuense e in via Pescina Gagliarda perché in tutti i casi è stata accertata la violazione del D.L. 25.03.2020 e successive modifiche. Inoltre ,avevano violato l’Ordinanza di Roma Capitale e permettevano indiscriminatamente agli avventori di acquistare e consumare bevande alcoliche all’interno, ovvero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Continuano senza sosta i controlli da parte della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Nella giornata di ieri il personale dell’ XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, ha effettuato sei controlli adcon particolare riguardo al quartiere denominato “Ponte Galeria”. Controlli a tappeto: chiusi 3 esercizi commerciali L’ha portato allaper 5 giorni di 3 esercizi commerciali (minimarket) ubicati in via Portuense e in via Pescina Gagliarda perché in tutti i casi è stata accertata la violazione del D.L. 25.03.2020 e successive modifiche. Inoltre ,avevano violato l’Ordinanza diCapitale e permettevano indiscriminatamente agli avventori di acquistare ebevande alcoliche, ovvero ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, sorpresi a consumare all’interno del locale: scatta la chiusura per 3 attività, maxi sanzioni - paolorm2012 : Raggi diserta adunanza Corte dei Conti su partecipate trasporti - Roma – Quando non l’hanno vista comparire sullo s… - carloc66 : @la_kuzzo Provate a spiegargli cos'è Roma e non ne rimarranno sorpresi. - Vitto2012 : @AlfredoPedulla Maestro, sono certo che sapeva cosa diceva di Sarri alla Roma. Sono certo che anche molti calciator… -