Robert De Niro star di About My Father accanto a Sebastian Maniscalco

Advertising

malamadree9 : RT @wannamovie: Robert De Niro & Martin Scorsese. - chelsea12249 : RT @wannamovie: Robert De Niro & Martin Scorsese. - DonScorsese : Robert De Niro and Martin Scorsese - cingenekizii : RT @wannamovie: Robert De Niro & Martin Scorsese. - iremboke1 : RT @wannamovie: Robert De Niro & Martin Scorsese. -

Ultime Notizie dalla rete : Robert Niro

Vanity Fair Italia

Casino di Scorsese Questa pellicola realizzata nel 1995 non solo è diretta da Martin Scorsese ma presenta un vero cast stellare:De, Joe Pesci, Sharon Stone e James Wood. Le storie dei ...Nel cast ci sono attori di primo livello comeDe, Leonardo Di Caprio e Lily Gladstone.“i miei personaggi non sono cattivi; solo problematici. Non li vedo come cattivi, quindi non mi è difficile considerarli umani” Uno dei migliori attori della sua generazione, eppure se non fosse stato ...Leonardo DiCaprio ha condiviso su Instagram uno scatto dal set di Killers of the Flower Moon, nuovo film di Scorsese dove recita la parte di Ernest Burkhart ...