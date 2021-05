Recovery Fund, quando arriveranno i primi soldi in Italia? Le date (Di mercoledì 12 maggio 2021) >Dopo un percorso decisamente in salita, ritardi e slittamenti, per l’Italia si avvicinano a grandi passi i soldi del Recovery Fund, pronti a partire dal “binario” di Bruxelles. E’ stato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis nei giorni scorsi a indicare la tabella di marcia. Se (come tutti auspicano) non ci saranno altri intoppi e tutto filerà liscio, i primi fondi saranno erogati “presumibilmente” (la sfumatura dialettica non è affatto casuale) già a luglio. Prevista un’altra quota entro la fine dell’anno, vincolato però al “raggiungimento degli obiettivi”, ha chiarito il rappresentante europeo. La Commissione, ovviamente, resta alla finestra da una parte esprimendo soddisfazione per la prontezza con la quale gli Stati membri hanno consegnato i piani, molti dei quali sono ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) >Dopo un percorso decisamente in salita, ritardi e slittamenti, per l’si avvicinano a grandi passi idel, pronti a partire dal “binario” di Bruxelles. E’ stato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis nei giorni scorsi a indicare la tabella di marcia. Se (come tutti auspicano) non ci saranno altri intoppi e tutto filerà liscio, ifondi saranno erogati “presumibilmente” (la sfumatura dialettica non è affatto casuale) già a luglio. Prevista un’altra quota entro la fine dell’anno, vincolato però al “raggiungimento degli obiettivi”, ha chiarito il rappresentante europeo. La Commissione, ovviamente, resta alla finestra da una parte esprimendo soddisfazione per la prontezza con la quale gli Stati membri hanno consegnato i piani, molti dei quali sono ...

