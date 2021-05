NOMADI in concerto il 19 giugno 2021 a Cervignano del Friuli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Riparte il tour dei NOMADI! Dopo mesi di emergenza sanitaria, di chiusure e di difficoltà per tutti i lavoratori dello spettacolo, la musica live può e deve riprendere! Sabato 19 giugno 2021 (ore 20.00, salvo variazioni in base alle nuove disposizioni Covid-19) al Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli, si recupera la data inizialmente prevista al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 6 novembre 2020. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Al parco cervignanese saranno garantite distanze, tracciamenti, igienizzazioni e tutti i provvedimenti anti assembramento. La musica non si ferma, e per i NOMADI la musica non si è comunque mai fermata: il 23 aprile di quest’anno è uscito un nuovo album di inediti “Solo esseri umani”, per la prima volta su etichetta ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Riparte il tour dei! Dopo mesi di emergenza sanitaria, di chiusure e di difficoltà per tutti i lavoratori dello spettacolo, la musica live può e deve riprendere! Sabato 19(ore 20.00, salvo variazioni in base alle nuove disposizioni Covid-19) al Parco Europa Unita didel, si recupera la data inizialmente prevista al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 6 novembre 2020. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Al parco cervignanese saranno garantite distanze, tracciamenti, igienizzazioni e tutti i provvedimenti anti assembramento. La musica non si ferma, e per ila musica non si è comunque mai fermata: il 23 aprile di quest’anno è uscito un nuovo album di inediti “Solo esseri umani”, per la prima volta su etichetta ...

