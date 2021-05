Monopattini | primo corso di guida a Vallelunga

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Si e’ svolto questa mattina all’autodromo diildiper ielettrici. L’evento e’ stato promosso da Link, azienda leader del servizio diin sharing, presente nella Capitale con 1.000 veicoli, in collaborazione con i centri disicura Aci e Sara assicurazioni. L’obiettivo e’ quello di formare gli utenti allasicura e rispettosa di tutti i soggetti presenti in strada, ma anche alla consapevolezza del mezzo che si sta utilizzando. I presenti si sono cimentati in tre prove con il monopattino: una frenata controllata, un rettilineo da percorrere seguendo una linea bianca disegnata sulla pista e uno slalom . A seguire una prova alladi un’automobile lungo una pista ...