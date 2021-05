Marotta, primo arbitro donna in B: “Un sogno mai immaginato” (Di mercoledì 12 maggio 2021) "È stata una giornata emozionante, forse un sogno che non avevo mai immaginato, deve passare alla storia, ma poi non deve fare più notizia, quella sarà la nostra vittoria, delle donne e delle donne del calcio". Così Maria Marotta, la prima arbitra a dirigere una partita di serie B, intervenuta questa mattina in diretta su RTL 102.5 nel programma Non Stop news condotto da Giusi Legrenzi ed Enrico Galletti.La 37enne campana ha diretto l`incontro Reggina-Frosinone il 10 maggio, oltre alla sua carriera in Italia, lavora anche all`estero come arbitro internazionale. "Io sono arbitro da 20 anni, internazionale dal 2016. Quando ho cominciato non mi aspettavo che avrei diretto una partita in serie B, quindi non mi pongo obiettivi e lavoro tutti i giorni, cerco di non sbagliare e tutto quello che verrà è un di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 maggio 2021) "È stata una giornata emozionante, forse unche non avevo mai, deve passare alla storia, ma poi non deve fare più notizia, quella sarà la nostra vittoria, delle donne e delle donne del calcio". Così Maria, la prima arbitra a dirigere una partita di serie B, intervenuta questa mattina in diretta su RTL 102.5 nel programma Non Stop news condotto da Giusi Legrenzi ed Enrico Galletti.La 37enne campana ha diretto l`incontro Reggina-Frosinone il 10 maggio, oltre alla sua carriera in Italia, lavora anche all`estero comeinternazionale. "Io sonoda 20 anni, internazionale dal 2016. Quando ho cominciato non mi aspettavo che avrei diretto una partita in serie B, quindi non mi pongo obiettivi e lavoro tutti i giorni, cerco di non sbagliare e tutto quello che verrà è un di ...

