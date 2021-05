Luca Argentero e la serie: “In love with Doc 2” (Video) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luca Argentero e la storia Instagram che annuncia il ritorno di Doc- Nelle tue mani Luca Argentero e Doc 2: l’attore è pronto con il copione di Doc 2: si parte con la seconda serie. L’annuncio lo dà l’attore con un Video sulle sue storie Instagram, dove mostra il copione con l’episodio uno della fortunata serie che lo vede protagonista nei panni di un medico. “Doc” è il medical drama che si ispira alla storia vera di Pierdante Piccioni ed è tratto dal libro “Meno dodici”. La serie racconta la storia di Andrea Fanti (Luca Argentero), primario di medicina interna, che a causa di un’aggressione da parte del padre di un ragazzo morto in ospedale, perde la memoria. Infatti dopo l’aggressione e il coma, il medico perde la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)e la storia Instagram che annuncia il ritorno di Doc- Nelle tue manie Doc 2: l’attore è pronto con il copione di Doc 2: si parte con la seconda. L’annuncio lo dà l’attore con unsulle sue storie Instagram, dove mostra il copione con l’episodio uno della fortunatache lo vede protagonista nei panni di un medico. “Doc” è il medical drama che si ispira alla storia vera di Pierdante Piccioni ed è tratto dal libro “Meno dodici”. Laracconta la storia di Andrea Fanti (), primario di medicina interna, che a causa di un’aggressione da parte del padre di un ragazzo morto in ospedale, perde la memoria. Infatti dopo l’aggressione e il coma, il medico perde la ...

