Lazio-Parma 0-0 diretta | la traversa di Luis Alberto è la migliore occasione del primo tempo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) 47'pt Finisce il. Zero a zero tra. 46'pt Gagliolo sbaglia l'appoggio verso Sepe, Muriqi è lì appostato ma non riesce a concludere. E sfuma...

gwfootball_ : HT: Lazio 0 - 0 Parma #SerieA #LazioParma - ilgiornalistas : ?Finito il primo tempo all’Olimpico finisce 0-0 tra Lazio e Parma #SerieA #LazioParma - parmagiani_id : HT: Lazio 0 vs 0 Parma - IoNascoQui : Finisce il primo tempo 0-0 fra Lazio e Parma - Solo_Parma : HT - Lazio 0-0 Parma #LazioParma -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 MOVIOLA ...20.45 CHIFFI IMPERIALE - BRESMES IV: PRONTERA VAR: PAIRETTO AVAR: DI IORIOh. 20.45 DIONISI SECHI - AVALOS IV: GIUA VAR: PICCININI AVAR: PASSERI SAMPDORIA - SPEZIA h. 20.45 MARESCA ...Buonasera amici di Sportparma, a partire dalle ore 20,45 seguiremo in diretta testuale la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Parma. Una partita priva di significati per il Parma, se non quello di evitare ...Prima della gara tra Lazio e Parma, l'attaccante biancoceleste, Ciro Immobile è stato protagonista di una premiazione nei suoi ...