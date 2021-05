Joe Dombrowski vince la tappa 4 dopo la fuga (Video) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Joe Dombrowski vince la tappa 4 per la UAE Team Emirates dopo una fuga nella quarta giornata del Giro d’Italia . Il secondo, a 13 secondi dall’americano, è stato Alessandro De Marchi. Il concorrente Israel Start-Up Nation ha preso il comando della classifica generale della “Corsa Rosa”. Joe Dombrowski vince la tappa 4: com’è andata la gara? La strada per Sestoli, in Emilia-Romagna, era lunga 187 chilometri e lungo la prima parte pianeggiante del percorso si addentrava nell’Appennino, dove si potevano vedere cinque impegnative salite, di cui tre segnate. Solo per questo motivo la dura tappa è stata ulteriormente complicata dal tempo freddo e piovoso. La fuga non è iniziata subito dopo la partenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Joela4 per la UAE Team Emiratesunanella quarta giornata del Giro d’Italia . Il secondo, a 13 secondi dall’americano, è stato Alessandro De Marchi. Il concorrente Israel Start-Up Nation ha preso il comando della classifica generale della “Corsa Rosa”. Joela4: com’è andata la gara? La strada per Sestoli, in Emilia-Romagna, era lunga 187 chilometri e lungo la prima parte pianeggiante del percorso si addentrava nell’Appennino, dove si potevano vedere cinque impegnative salite, di cui tre segnate. Solo per questo motivo la duraè stata ulteriormente complicata dal tempo freddo e piovoso. Lanon è iniziata subitola partenza ...

