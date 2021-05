(Di mercoledì 12 maggio 2021)Est astamattina, mercoledì 12 maggio 2021. Al momento è stata disposta la chiusura temporanea nel tratto compreso tra la A24 e Via Tiburtina in direzione Foro Italico. Ingenti le ripercussioni alla circolazione. Sul posto è presente la Polizia Locale diCapitale: il sinistro, sul quale sono in corso gli accertamenti, si è verificato poco prima delle 8.00. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Advertising

Profilo3Marco : RT @CorriereCitta: Incidente sulla Tangenziale Est a Roma: strada chiusa, ecco cosa sta succedendo - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Incidente sulla Tangenziale Est a Roma: strada chiusa, ecco cosa sta succedendo - CorriereCitta : Incidente sulla Tangenziale Est a Roma: strada chiusa, ecco cosa sta succedendo - astralmobilita : ??? #TangenzialeEst Causa #incidente chiuso tratto #A24 - #Tiburtina direzione #Salaria. ? Chiusa rampa di accesso… - Breaking24_7 : RT @muoversintoscan: ???? Sulla #FiPiLi a causa di un incidente avvenuto al km 68.1 è chiuso il tratto #Vicarello-Bivio per la #A12 in direzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

E' stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Vicenza l'autista vittima di unnella tarda serata di ieristrada provinciale 24 sul territorio di Camisano vicentino . Sull'...Solo ieri, nell'di esecuzione davanti alla corte presieduta dal giudice Ilio Mannucci ...l'assassinio del maresciallo Santoro si appella al fatto che pende un giudizio di impugnazione...E’ iniziato il processo per lo schianto del 2019 quando perse la vita un uomo e due persone rimasero gravemente ferite ...Davide Ciulla, giovane carabiniere conosciuto da molti a Siculiana, era in servizio alla Tenenza di Ribera. Domenica scorsa l’incidente mortale: si trovava a bordo della sua Ducati quando, per cause c ...