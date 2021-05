IL PARADISO DELLE SIGNORE: MARTA E VITTORIO? “UN FINALE CHE LA GENTE NON SI ASPETTA” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si avvicina il FINALE di stagione per “Il PARADISO DELLE SIGNORE” che continua il successo nel pomeriggio di Rai1 con oltre 2,1 milioni di telespettatori, stabilissimi nonostante l’arrivo del Giro d’Italia. Alessandro Tersigni ha confermato che interpreterà VITTORIO Conti anche il prossimo anno, e poi si vedrà. Il pubblico però è in apprensione per il destino di MARTA e VITTORIO. Il matrimonio tra MARTA e VITTORIO è sempre più in crisi ma le cosa si rimetteranno a posto o la relazione naufragherà del tutto? Tersigni, intervistato da DiPiùTv, ha fatto il punto della situazione sulle vicissitudini del suo VITTORIO al PARADISO DELLE SIGNORE, la soap tutta italiana ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si avvicina ildi stagione per “Il” che continua il successo nel pomeriggio di Rai1 con oltre 2,1 milioni di telespettatori, stabilissimi nonostante l’arrivo del Giro d’Italia. Alessandro Tersigni ha confermato che interpreteràConti anche il prossimo anno, e poi si vedrà. Il pubblico però è in apprensione per il destino di. Il matrimonio traè sempre più in crisi ma le cosa si rimetteranno a posto o la relazione naufragherà del tutto? Tersigni, intervistato da DiPiùTv, ha fatto il punto della situazione sulle vicissitudini del suoal, la soap tutta italiana ...

