Escalation su Gaza: CPI sospetta crimini di guerra (Di giovedì 13 maggio 2021) Prosegue l’Escalation su Gaza da parte di Israele. Non sono cessati gli attacchi missilistici diretti all’enclave, dopo che ieri le IDF hanno abbattuto un edificio nel cuore della capitale. Da allora, è un “botta e risposta” serrato. Tanto che la Procuratrice capo all’Aja ha espresso preoccupazione per l’Escalation in corso. Intanto, Hamas si dice pronto Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Prosegue l’suda parte di Israele. Non sono cessati gli attacchi missilistici diretti all’enclave, dopo che ieri le IDF hanno abbattuto un edificio nel cuore della capitale. Da allora, è un “botta e risposta” serrato. Tanto che la Procuratrice capo all’Aja ha espresso preoccupazione per l’in corso. Intanto, Hamas si dice pronto

Advertising

FMCastaldo : L'ennesima escalation di tensione in medioriente non può essere tollerata: la violenza, che colpisce quasi sempre i… - phildancefc : RT @EhmYana: Non si può rimanere indifferenti alla gravissima escalation di violenza tra #Israele e #Palestina. Il ministro @luigidimaio v… - cristin86212732 : RT @FMCastaldo: L'ennesima escalation di tensione in medioriente non può essere tollerata: la violenza, che colpisce quasi sempre i civili,… - tranellio : RT @FMCastaldo: L'ennesima escalation di tensione in medioriente non può essere tollerata: la violenza, che colpisce quasi sempre i civili,… - RivoltaPVC : RT @global_project: #GazaUnderAttack | -

Ultime Notizie dalla rete : Escalation Gaza Israele - Gaza, pioggia di razzi palestinesi. Raid aerei sulla Striscia: uccisi capi Hamas ... un palazzo di dieci piani a Gaza City, il terzo così alto a essere demolito dall'inizio dell'... in missione per cercare una de - escalation. Blinken si è detto "molto preoccupato" per la situazione ...

Israele: riunione Consiglio sicurezza Onu, Usa contrari a dichiarazione. Grave escalation Regno Unito: urgente "de - escalation da parte di entrambe le parti" "Profonda preoccupazione" per le ostilità tra Israele e la Striscia di Gaza è stata espressa dal primo ministro britannico, Boris ...

De-escalation a Gaza e Gerusalemme sia immediata - Europa Agenzia ANSA Gaza sotto le bombe: 57 morti. Gli israeliani chiusi nei rifugi La Torre Shuruk fu colpita e danneggiata già nel 2014, sebbene al suo interno ci fossero le sedi di media locali e internazionali. I comandi israeliani dissero sette anni fa che vi si nascondevano mil ...

Non basta contare i morti e sperare Nelle ultime ore è diventato tragicamente chiaro che il governo israeliano e Hamas, per ora, non sono interessati alla mediazione di attori internazionali per arrivare a una tregua. Dopo anni di silen ...

... un palazzo di dieci piani aCity, il terzo così alto a essere demolito dall'inizio dell'... in missione per cercare una de -. Blinken si è detto "molto preoccupato" per la situazione ...Regno Unito: urgente "de -da parte di entrambe le parti" "Profonda preoccupazione" per le ostilità tra Israele e la Striscia diè stata espressa dal primo ministro britannico, Boris ...La Torre Shuruk fu colpita e danneggiata già nel 2014, sebbene al suo interno ci fossero le sedi di media locali e internazionali. I comandi israeliani dissero sette anni fa che vi si nascondevano mil ...Nelle ultime ore è diventato tragicamente chiaro che il governo israeliano e Hamas, per ora, non sono interessati alla mediazione di attori internazionali per arrivare a una tregua. Dopo anni di silen ...