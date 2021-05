Covid: Oms, lieve calo casi e morti nel mondo, in Europa -23% e -18% (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute) - E' in leggera diminuzione il numero settimanale di nuovi casi di Covid-19 e di morti a livello globale. Negli ultimi 7 giorni, secondo l'aggiornamento Oms, sono stati registrati oltre 5,5 milioni di contagi e oltre 90.000 decessi Covid. L'incidenza, tuttavia, avverte l'agenzia Onu per la salute, "rimane ai massimi livelli dall'inizio della pandemia". Se l'Europa continua la sua discesa e registra un -23% nel numero dei nuovi casi settimanali (919.119) e -18% nel dato dei morti (19.056), la Regione del Sudest asiatico continua con una traiettoria in salita da 9 settimane e registra un ulteriore aumento del 6% dei contagi la scorsa settimana. Sempre nell'ultima settimana censita (i dati sono aggiornati al 9 maggio) l'incidenza dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute) - E' in leggera diminuzione il numero settimanale di nuovidi-19 e dia livello globale. Negli ultimi 7 giorni, secondo l'aggiornamento Oms, sono stati registrati oltre 5,5 milioni di contagi e oltre 90.000 decessi. L'incidenza, tuttavia, avverte l'agenzia Onu per la salute, "rimane ai massimi livelli dall'inizio della pandemia". Se l'continua la sua discesa e registra un -23% nel numero dei nuovisettimanali (919.119) e -18% nel dato dei(19.056), la Regione del Sudest asiatico continua con una traiettoria in salita da 9 settimane e registra un ulteriore aumento del 6% dei contagi la scorsa settimana. Sempre nell'ultima settimana censita (i dati sono aggiornati al 9 maggio) l'incidenza dei ...

