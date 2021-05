Coprifuoco | slitta la cabina di regia Draghi prende tempo e accontenta Speranza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag –ladi: il premier Mariorimanda la decisione sula lunedì 17, mentre governatori, centrodestra e Italia Viva sono in pressing per le riaperture. L’ennesimo rinvio su quella che è la restrizione più dura e principale ostacolo alla ripartenza del Paese arriva dopo che per giorni si era parlato di posticiparlo almeno di un’ora e il prima possibile. La maggioranza è spaccata tra “rigoristi” giallofucsia, che fanno capo al ministro della Salutee centrodestra e Italia Viva che invece chiedono l’abolizione del. In mezzo c’è, chealtro: vuole aspettare i dati del monitoraggio di venerdì., ...