Camionista ubriaco ferma il tir in corsia di sorpasso dell' A1 e si addormenta in cuccetta

Ha fermato il tir in corsia di sorpasso dell'A1, nel tratto aretino, e si è messo a dormire nella cuccetta dell'autoarticolato. È accaduto la notte scorsa, secondo quanto riferito dalla polizia stradale.

