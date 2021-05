Cagliari: prima la salvezza, poi mano alle cessioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le prossime strategie di mercato del Cagliari dipenderanno dall’epilogo della stagione. Caccia alla salvezza e alla conferma in Serie A per poi organizzare il futuro in maniera più serena Sfida decisiva contro la Fiorentina, poi spazio ai match contro Milan e Genoa: tre partire che chiariranno in maniera definitiva quale sarà il futuro del Cagliari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le prossime strategie di mercato deldipenderanno dall’epilogo della stagione. Caccia allae alla conferma in Serie A per poi organizzare il futuro in maniera più serena Sfida decisiva contro la Fiorentina, poi spazio ai match contro Milan e Genoa: tre partire che chiariranno in maniera definitiva quale sarà il futuro delQuesto articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : #Milan e #Puma hanno ufficialmente presentato l'home Kit 2021-2022 per la prima squadra maschile e femminile. La nu… - GiuSerio91 : @Matador1337 Infatti se ne parlava prima di Inter-Cagliari. Cosa che ovviamente ci avrebbe fatto perdere la partita e la faccia. - 1926Napolitan : @Lelle_1509 @Monica73774598 @pisto_gol Sono d’accordo su Spalletti ma ricordiamo che il Cagliari di Allegri lo ha l… - LuciaMelis2 : @l_honestly @Bilbao772 @velhius Prima di sparare minchiate dovresti informarti sui risultati delle ultime partite d… - IsabellaF1890 : RT @acffiorentina: In campo per la rifinitura prima del Cagliari ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #CAGvFIO -