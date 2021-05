Borsa: metalli sempre sui massimi e spingono l'estrattivo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Proseguono la seduta sui massimi i metalli, tra le materie prime, in particolare il minerale di ferro (+1,1%) a 1.315 dollari la tonnellata, pur raffreddato nel rally, come evidenziano alcuni analisti,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Proseguono la seduta sui, tra le materie prime, in particolare il minerale di ferro (+1,1%) a 1.315 dollari la tonnellata, pur raffreddato nel rally, come evidenziano alcuni analisti,...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa metalli Borsa: metalli sempre sui massimi e spingono l'estrattivo Proseguono la seduta sui massimi i metalli, tra le materie prime, in particolare il minerale di ferro (+1,1%) a 1.315 dollari la tonnellata, pur raffreddato nel rally, come evidenziano alcuni analisti, da i cinesi che hanno tentato di ...

Borsa: Europa in ordine sparso, giù banche, su i petroliferi Bene l'industria estrattiva, Glancore in primis (+1,6%), con i metalli in rialzo, dal minerale di ferro, al rame e al nichel e all'acciaio. Banche in maggioranza in rosso, da Abn Amro ( - 9%) a Ing ( ...

Borsa: metalli sempre sui massimi e spingono l'estrattivo Agenzia ANSA Borsa: metalli sempre sui massimi e spingono l'estrattivo Proseguono la seduta sui massimi i metalli, tra le materie prime, in particolare il minerale di ferro (+1,1%) a 1.315 dollari la tonnellata, pur raffreddato nel rally, come evidenziano alcuni analisti ...

Borsa: Europa positiva con farmaceutici e industria metalli Positive le principali Borse europee nella mattina della seduta di metà settimana, nonostante il secondo giorno di perdite per molte Piazze asiatiche con i tecnologici e i timori, secondo alcuni anali ...

