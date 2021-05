Boniek | “Lewandowski possono permetterselo solo 4-5 squadre La Roma? Improbabile”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Zibi, da poco vice presidente dell’UEFA, ha parlato a Centro Suono Sport del futuro di, suo connazionale, in caso di addio al Bayern Monaco. Queste le sue parole: “Ho sentito che c’è qualche squadra inglese su di lui. Penso che stia benissimo a Monaco, se dovesse cambiare squadra ci sono quattro o cinque club al mondo chepermettersi di prenderlo a livello economico. Non credo che laabbia questa possibilità. Sarebbe bello sognare ma non è fattibile, nonostante l’arrivo di Mourinho. Quando prendi Mourinho è giusto sognare di prendere quei giocatori che hanno quel qualcosa in più”. Foto: polandfootball. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Con lo Special One è giusto sognare in grande e ne ha parlato anche Zibì a Te la do io Tokyo, sulle frequenze di Centro Suono Sport: "Quando i giocatori guadagnano da 25 milioni ..."