Battiti Live 2021 ritorna in tv in estate con Elisabetta Gregoraci (Di mercoledì 12 maggio 2021) Riconfermati anche quest’anno alla conduzione di Battiti Live 2021 Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri Alan Palmieri, direttore artistico dell’evento, già dal 2017 e nel ruolo di co-conduttrice, Elisabetta Gregoraci sono stati riconfermati alla conduzione dell’edizione 2021 di Battiti Live, che andrà in onda a partire dal 25 giugno, in diretta, su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Mentre l’appuntamento sulle reti Mediaset, Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2, è previsto per la metà di luglio. Leggi anche–> David 2021, Checco Zalone vince su Laura Pausini: la reazione della cantante Come riporta TvBlog, “Mediaset e Radio Norba, infatti, hanno siglato il rinnovo della partnership fino ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Riconfermati anche quest’anno alla conduzione die Alan Palmieri Alan Palmieri, direttore artistico dell’evento, già dal 2017 e nel ruolo di co-conduttrice,sono stati riconfermati alla conduzione dell’edizionedi, che andrà in onda a partire dal 25 giugno, in diretta, su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Mentre l’appuntamento sulle reti Mediaset, Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2, è previsto per la metà di luglio. Leggi anche–> David, Checco Zalone vince su Laura Pausini: la reazione della cantante Come riporta TvBlog, “Mediaset e Radio Norba, infatti, hanno siglato il rinnovo della partnership fino ...

Advertising

cuordipietra : immaginate ?? al battiti live e piangete insieme a me - cuordipietra : ricordo quando il battiti live venne nella mia città l'estate dei mondiali del 2006 (c'erano Nek, Povia ??, Luca Dir… - Stefycr7 : RT @faribona: Io che andrò a Bari a vedere battiti live solo per sfoggiare un mega cartellone con scritto sopra “GIULIA E DAYANE DONNE TOP,… - rebev_ : peccato che il battiti live sarà solo ad otranto a causa corona virus. almeno leggete gli articoli prima - Russo23Su : @Albanoka1 Si brave andate a Bari con i cartelli, tanto non lo fanno lì Battiti Live???? Tanto siete furbe???? -