Amici 20, Pierdavide Carone parla di Emma Marrone e Stefano De Martino (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pierdavide Carone, in vista della finale di Amici 20 del prossimo sabato sera, è stato ospite del daytime per parlare con i talenti rimasti in gara. Il cantante ha anche citato Emma Marrone e Stefano De Martino, concorrenti della sua stessa edizione. Ricordo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 maggio 2021), in vista della finale di20 del prossimo sabato sera, è stato ospite del daytime perre con i talenti rimasti in gara. Il cantante ha anche citatoDe, concorrenti della sua stessa edizione. Ricordo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Amici 20, Pierdavide Carone parla di Emma Marrone e Stefano De Martino - Pluviophile_G : RT @fuoridallhype_: Ricordiamo Di notte di Pierdavide Carone come uno degli inediti più belli mai usciti da Amici in venti anni - nonhounadignita : RT @fuoridallhype_: Ricordiamo Di notte di Pierdavide Carone come uno degli inediti più belli mai usciti da Amici in venti anni - ilesseli : RT @fuoridallhype_: Ricordiamo Di notte di Pierdavide Carone come uno degli inediti più belli mai usciti da Amici in venti anni - marcobrown55 : RT @GiuseppeporroIt: Amici 20, Pierdavide Carone ricorda la sua edizione del talent e parla di Stefano ed Emma! #amici20 #pierdavidecarone… -