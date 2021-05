Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 16:10 (Di martedì 11 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in apertura a marzo l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dello 0,1% rispetto a febbraio secondo cifre Istat il settore autoveicoli Segna un balzo del 8,3% rispetto a te e tu base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario Cena un più 175,8% mentre quello grigio in più 181,8 quindi se complessivo aumenta del 37,7% altrimenti fortissimo in confronto con i dati eccezionalmente bassi del marzo 2020 Quando furono adottate le prime misure di chiusura a causa della pandemia nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana listata vede per favore voli per i prossimi mesi Forza Italia fiducia soddisfatta del pacchetto di proteste cartabia sulla giustizia Oggi il PD si unisce sul terrazzo generazione per il nuovo Movimento 5 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in apertura a marzo l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dello 0,1% rispetto a febbraio secondo cifre Istat il settore autoveicoli Segna un balzo del 8,3% rispetto a te e tu base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario Cena un più 175,8% mentre quello grigio in più 181,8 quindi se complessivo aumenta del 37,7% altrimenti fortissimo in confronto con i dati eccezionalmente bassi del marzo 2020 Quando furono adottate le prime misure di chiusura a causa della pandemia nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana listata vede per favore voli per i prossimi mesi Forza Italia fiducia soddisfatta del pacchetto di proteste cartabia sulla giustizia Oggi il PD si unisce sul terrazzo generazione per il nuovo Movimento 5 ...

Advertising

marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - CorriereCitta : Come prenotare il vaccino Covid in farmacia a Roma e nel Lazio: a chi spetta, dove e da quando - Profilo3Marco : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: Usa, via libera al vaccino tra i 12 e i 15 anni -