Storico chef de La Prova del Cuoco ora è una donna transgender: “Vi presento Chloe, fiera di me!” (Di martedì 11 maggio 2021) Gli affezionati sostenitori de La Prova del Cuoco, ricorderanno con piacere lo chef Riccardo Facchini, spesso ospite del cooking show che andava in onda su Rai1. Storico chef de La Prova del Cuoco ora è una donna transgender Oggi il coming out: “Ho iniziato la transizione due anni fa. Sono fiera di avere accanto a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 maggio 2021) Gli affezionati sostenitori de Ladel, ricorderanno con piacere loRiccardo Facchini, spesso ospite del cooking show che andava in onda su Rai1.de Ladelora è unaOggi il coming out: “Ho iniziato la transizione due anni fa. Sonodi avere accanto a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Storico chef Chef della Prova del Cuoco fa coming out: 'Ora sono Chloe, donna transgender' Riccardo Facchini , storico chef de La Prova del cuoco , ha fatto coming out in un lungo post Instagram: "Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata? Capelli biondi, faccia più ...

'4 Hotel': Bruno Barbieri riparte da Venezia Non è che perché sia chef debba fare solo ed esclusivamente questo nella vita. Bisogna aprirsi a ... Ca' dei Conti : è una struttura a 4 stelle in pieno centro storico, a due passi da San Marco ma ...

Chef della Prova del Cuoco fa coming out: "Ora sono Chloe, donna transgender" Riccardo Facchini, storico chef de La Prova del cuoco, ha fatto coming out in un lungo post Instagram: "Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata… Capelli bion ...

Dalle nuove promesse ai deja vù il Piemonte riparte anche a tavola Dopo un anno difficile la ristorazione si rinnova con progetti ambiziosi ed entusiasmo in un settore che da sempre rappresenta l’eccellenza piemontese. Aperture nel segno di grandi ritorni e debutti, ...

