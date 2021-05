Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo (Di martedì 11 maggio 2021) (TeleBorsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini, sulla scia della brusca correzione del Nasdaq a Wall Street e della chiusura in negativo di Tokyo. Sui mercati azionari mondiali pesano i rinnovati timori per un aumento dell’inflazione a livello globale a causa del rally dei prezzi delle materie prime. Situazione che potrebbe portare le banche centrali a cambiare l’orientamento di politica monetaria. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,214. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.834,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,23% e continua a trattare a 64,12 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Tele) – Giornata difficile per, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini, sulla scia della brusca correzione del Nasdaq a Wall Street e della chiusura in negativo di Tokyo. Sui mercati azionari mondiali pesano i rinnovati timori per un aumento dell’inflazione a livello globale a causa del rally dei prezzi delle materie prime. Situazione che potrebbe portare le banche centrali a cambiare l’orientamento di politica monetaria. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,214. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.834,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,23% e continua a trattare a 64,12 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene ...

Ultime Notizie dalla rete : Seduta negativa Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo Tra i mercati del Vecchio Continente pesante Francoforte , che segna una discesa di 2,01 punti percentuali, seduta drammatica per Londra , che crolla del 2,16%, e sensibili perdite per Parigi , in ...

Piazza Affari negativa. Borse in rosso: preoccupa l'inflazione USA. FTSE MIB - 1,3% Piazza Affari negativa. Borse in rosso: preoccupa l'inflazione USA. FTSE MIB - 1,3%. Il FTSE MIB segna - 1,3%, il ... Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 - 1,04%, ...

Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo
ilmessaggero.it

Borse Ue, atteso avvio in rosso dopo il -2,5% del Nasdaq Si prevede una partenza negativa sulla scia delll'ondata di vendite scattata ieri sui titoli tecnologici usa per via dei nuovi timori di inflazione. Petrolio in calo (-0,8%) e sterlina oltre 1,41 sul ...

