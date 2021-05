Scienziati in tv, ti hanno reso più e meglio informato sulla pandemia di Covid-19? [Rispondi al sondaggio] (Di martedì 11 maggio 2021) In un anno di pandemia di SARS-COV 2 abbiamo visto molti Scienziati ospiti di trasmissioni tv e letto molte interviste su quotidiani cartacei e online e social media. Avremmo bisogno di pochi minuti del tuo tempo per capire che idea ti sei fatto dell’informazione scientifica sul Covid-19 da parte di esperti e mass media: hai capito meglio le questioni riguardanti il virus? Qual è la tua opinione sulla scienza e sugli Scienziati? Il tuo contributo sarà utile per una ricerca universitaria sulla percezione della scienza durante la pandemia. Clicca per rispondere al sondaggio: https://opipo.limesurvey.net/669641?lang=it L'articolo Scienziati in tv, ti hanno reso più e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) In un anno didi SARS-COV 2 abbiamo visto moltiospiti di trasmissioni tv e letto molte interviste su quotidiani cartacei e online e social media. Avremmo bisogno di pochi minuti del tuo tempo per capire che idea ti sei fatto dell’informazione scientifica sul-19 da parte di esperti e mass media: hai capitole questioni riguardanti il virus? Qual è la tua opinionescienza e sugli? Il tuo contributo sarà utile per una ricerca universitariapercezione della scienza durante la. Clicca per rispondere al: https://opipo.limesurvey.net/669641?lang=it L'articoloin tv, tipiù e ...

