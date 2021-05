Samuele Amici: “Giulia mi ha aiutato, sogno di lavorare con Sangiovanni” (Di martedì 11 maggio 2021) Amici Barbetta si è raccontato e ha ammesso che si aspettava di arrivare in semifinale al Serale, poi le bellissime parole sull’Amicizia con la ballerina Pubblicato su 11 Maggio 2021 Samuele Barbetta di Amici ha rilasciato una nuova intervista. Stavolta ha parlato a ComingSoon dei suoi progetti e della sua avventura nel talent show di Maria De Filippi. Non sono mancate le dichiarazioni sui progetti futuri. A tal proposito, però, si possono aggiungere delle novità: Samuele è stato scelto per due eventi nel mondo della danza insieme ad altri coreografi già noti. Farà degli stage al Roma Campus Dance, in programma a fine agosto, e all’Evento MOB a Napoli, a inizio luglio. Ci sono già lavori in ballo insomma, ma lui non ha intenzione di fermarsi qui. Nell’intervista ha parlato dei suoi ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021)Barbetta si è raccontato e ha ammesso che si aspettava di arrivare in semifinale al Serale, poi le bellissime parole sull’zia con la ballerina Pubblicato su 11 Maggio 2021Barbetta diha rilasciato una nuova intervista. Stavolta ha parlato a ComingSoon dei suoi progetti e della sua avventura nel talent show di Maria De Filippi. Non sono mancate le dichiarazioni sui progetti futuri. A tal proposito, però, si possono aggiungere delle novità:è stato scelto per due eventi nel mondo della danza insieme ad altri coreografi già noti. Farà degli stage al Roma Campus Dance, in programma a fine agosto, e all’Evento MOB a Napoli, a inizio luglio. Ci sono già lavori in ballo insomma, ma lui non ha intenzione di fermarsi qui. Nell’intervista ha parlato dei suoi ...

