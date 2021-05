Riforma pensioni 2021, ultime: meglio proroga quota 100 o quota 41? (Di martedì 11 maggio 2021) Sul sito a seguito della pubblicazione degli ultimi nostri articoli sul post quota 100 e le proposte sindacali da un lato, tra cui quelle accolte con maggior consenso dai lavoratori sono state l’uscita dai 62 anni d’età e la quota 41 per tutti indipendentemente dall’età anagrafica, e quelle dell’esperto previdenziale Domenico Cosentino dall’altra, che puntavano in primis alla separazione tra spesa assistenziale e previdenziale e alla quota 41 per tutti, si è sviluppato un bel dibattito. Lo stesso ha preso vita tra chi, pochi per la verità, vorrebbero l’estensione della quota 100 e quanti confidano che finalmente sia giunta l’ora della quota 41 per i precoci ed i quarantunisti, che si sono sentiti beffati dalla ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 11 maggio 2021) Sul sito a seguito della pubblicazione degli ultimi nostri articoli sul post100 e le proposte sindacali da un lato, tra cui quelle accolte con maggior consenso dai lavoratori sono state l’uscita dai 62 anni d’età e la41 per tutti indipendentemente dall’età anagrafica, e quelle dell’esperto previdenziale Domenico Cosentino dall’altra, che puntavano in primis alla separazione tra spesa assistenziale e previdenziale e alla41 per tutti, si è sviluppato un bel dibattito. Lo stesso ha preso vita tra chi, pochi per la verità, vorrebbero l’estensione della100 e quanti confidano che finalmente sia giunta l’ora della41 per i precoci ed i quarantunisti, che si sono sentiti beffati dalla ...

