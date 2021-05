Raccolta rifiuti, cambiano i sacchi: più resistenti e “anti strappo” (Di martedì 11 maggio 2021) La nuova modalità introdotta dal Comune di Bergamo ed Aprica nel mese di febbraio, che prevede l’utilizzo dei nuovi sacchi codificati per i rifiuti indifferenziati e gli imballaggi in plastica, ha migliorato la qualità della Raccolta differenziata. Questo è, in definitiva, il quadro riguardo alla situazione sul nuovo sistema di Raccolta a sacchi codificati, presentato nella mattinata di martedì 11 maggio alla presenza dell’assessore all’ambiente Stefano Zenoni, Filippo Agazzi, amministratore delegato di Aprica, e Renato Pennacchia, responsabile del coordinamento movimenti di Aprica, insieme ai rappresentanti di IPSOS. Aumentate inoltre a Bergamo le percentuali di differenziazione che sono passate da un 71,8% nel primo quadrimestre 2020 (73,1% Raccolta differenziata al ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) La nuova modalità introdotta dal Comune di Bergamo ed Aprica nel mese di febbraio, che prevede l’utilizzo dei nuovicodificati per iindifferenziati e gli imballaggi in plastica, ha migliorato la qualità delladifferenziata. Questo è, in definitiva, il quadro riguardo alla situazione sul nuovo sistema dicodificati, presentato nella mattinata di martedì 11 maggio alla presenza dell’assessore all’ambiente Stefano Zenoni, Filippo Agazzi, amministratore delegato di Aprica, e Renato Pennacchia, responsabile del coordinamento movimenti di Aprica, insieme ai rappresentdi IPSOS. Aumentate inoltre a Bergamo le percentuali di differenziazione che sono passate da un 71,8% nel primo quadrimestre 2020 (73,1%differenziata al ...

