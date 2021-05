Pierpaolo Marino: “De Paul un fuoriclasse. L’uomo di più. Musso? Uno dei migliori della Serie A” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervistato da Sky Sport, il ds dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato pochi minuti prima della gara con il Napoli, suo passato, analizzando anche le prestazioni del fenomeno argentino De Paul e del portiere ambito, Musso. Queste le sue parole: “Quanto vale Musso? Le valutazioni si fanno in fase di negoziazione. Secondo me per rendimento è sicuramente tra i migliori negli ultimi anni. Ha ancora margini di miglioramento incredibili vista la giovane età per un portiere. Il progetto Musso, oltre che sulla concretezza del rendimento negli ultimi anni con l’Udinese, si poggia anche sui margini di crescita che sono indiscutibili”. Sul Napoli: “Il Napoli troverà una squadra tosta davanti. Noi sappiamo che il Napoli nelle ultime giornate è tra le squadre ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Intervistato da Sky Sport, il ds dell’Udinese,ha parlato pochi minuti primagara con il Napoli, suo passato, analizzando anche le prestazioni del fenomeno argentino Dee del portiere ambito,. Queste le sue parole: “Quanto vale? Le valutazioni si fanno in fase di negoziazione. Secondo me per rendimento è sicuramente tra inegli ultimi anni. Ha ancora margini di miglioramento incredibili vista la giovane età per un portiere. Il progetto, oltre che sulla concretezza del rendimento negli ultimi anni con l’Udinese, si poggia anche sui margini di crescita che sono indiscutibili”. Sul Napoli: “Il Napoli troverà una squadra tosta davanti. Noi sappiamo che il Napoli nelle ultime giornate è tra le squadre ...

