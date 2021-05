Perché i medici di base devono far pagare il 'green pass' (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - “Il green pass? I medici di medicina generale devono farlo pagare e comunque non dovrebbe esistere o dovrebbe avere la forma di un'autocertificazione”. Lo dice all'AGI Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei medici di Milano. "C'è un elenco ben preciso di certificati gratis" In attesa che si definiscano i dettagli per il rilascio del certificato che dovrebbe consentire agli italiani dalla seconda metà di maggio di spostarsi anche nelle regioni arancioni e rosse (al momento la libertà circolazione è permessa solo tra quelle gialle), sono tanti i cittadini che si rivolgono al proprio medico per riceverlo. “Molti di loro quando gli viene detto che è a pagamento si tirano indietro – spiega Rossi – del resto non è possibile per noi fare altrimenti. Il ... Leggi su agi (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - “Il? Idina generalefarloe comunque non dovrebbe esistere o dovrebbe avere la forma di un'autocertificazione”. Lo dice all'AGI Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine deidi Milano. "C'è un elenco ben preciso di certificati gratis" In attesa che si definiscano i dettagli per il rilascio del certificato che dovrebbe consentire agli italiani dalla seconda metà di maggio di spostarsi anche nelle regioni arancioni e rosse (al momento la libertà circolazione è permessa solo tra quelle gialle), sono tanti i cittadini che si rivolgono al proprio medico per riceverlo. “Molti di loro quando gli viene detto che è a pagamento si tirano indietro – spiega Rossi – del resto non è possibile per noi fare altrimenti. Il ...

Advertising

ale_caccavale : Crisi della scienza e Social Media: all'autorevolezza si sostituisce la popolarità. Ecco perché le persone preferis… - pronto28862890 : @sostengoi40 Se non sbaglio se ne parlò, ma medici di base e farmacisti obiettarono perché non avevano negli studi… - SIPREC_it : ?? Perché servono anche i medici a parlare di sostenibilità ambientale? ??Tra prevenzione delle malattie cv e ambient… - NeroneFromItaly : RT @doluccia16: Perchè non fate una trasmissione dove cercate di convincerci che medici, anziani e giovani, che sono morti subito dopo la s… - 8sofia288 : Dato che @Viminale ha controllo esclusivilo nella gestione dei migranti perché non si occupa anche della gestione s… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché medici 'Il Tempo delle noci', gioco e arte fanno rivivere la capitale ... anche e soprattutto nei momenti della realtà più difficili da elaborare e comprendere, perché l'... Read More News Vaccini Lazio, dal 17 maggio al via prenotazioni attraverso medici di base 11 Maggio ...

'Adesso basta'. Massimo Galli, l'annuncio inaspettato: 'Perché non mi vedrete più in televisione' Medici e virologi si alternano nei talk show, nelle trasmissioni di approfondimento e spiegano la loro posizione rispetto all'evoluzione della pandemia e all'arrivo dei vaccini che vengono ritenuti ...

Giornata Mondiale della Fibromialgia: cinque giovani illustratrici danno un volto alla patologia latinaoggi.eu ... anche e soprattutto nei momenti della realtà più difficili da elaborare e comprendere,l'... Read More News Vaccini Lazio, dal 17 maggio al via prenotazioni attraversodi base 11 Maggio ...e virologi si alternano nei talk show, nelle trasmissioni di approfondimento e spiegano la loro posizione rispetto all'evoluzione della pandemia e all'arrivo dei vaccini che vengono ritenuti ...